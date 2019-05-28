العمار والبريكان يقودان هجوم السعودية ضد مالي

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني خالد العطوي عن تشكيل السعودية ضد مالي التي ستُقام على ملعب غدينيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2019 في بولندا.

تشكيل السعودية ضد مالي

وجاء تشكيل السعودية ضد مالي كالتالي؛ عبدالرحمن الشمري، سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، حسان التمبكتي، حامد الغادي، خالد الغنام، حازم الزهراني، إبراهيم محنشي، عبدالمحسن القحطاني، فراس البريكان وتركي العمار.

ويجلس على مقاعد بدلاء السعودية ضد مالي كل من؛ نواف الغامدي، محمد الدوسري، نايف الماس، فراس الغامدي، يحيى النجعي، محمد الشنقيطي، مهند الشنقيطي، منصور البيشي وسالم السليم.

الأخضر يسعى للتعويض

ويسعى لاعبو الأخضر للظهور بمستوى مميز في مباراة السعودية ضد مالي اليوم، وخطف الثلاث نقاط، لتعويض الخسارة في الجولة الأولى ضد المنتخب الفرنسي بهدفين دون رد.

وقبل مباراة السعودية ضد مالي اليوم، يحتل الأخضر المركز الرابع في مجموعته المونديالية بدون نقاط، فيما تعادل المنتخب المالي مع نظيره البنمي بهدف لكل منهما.