الفتح والعدالة يستهدفان ضم نجم الأهلي

المواطن - مروة نبيل

اقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري محمد شريف من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، حيث يرغب الثنائي الفتح والعدالة في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت تقارير سعودية أن الفتح والعدالة يسعيان للتعاقد مع محمد شريف في الميركاتو الصيفي الحالي، على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، خاصة أنه ابتعد عن المشاركة بشكل أساسي مع النادي الأهلي.

ويسعى الفتح لتعزيز قوته الهجومية في الموسم الجديد بضم محمد شريف، فيما يأمل العدالة الصاعد حديثًا لمنافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، لتدعيم صفوفه بلاعبين خبرات للظهور بمستوى جيد وسط الكبار.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع محمد شريف صاحب الـ23 عامًا، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، وتألق مع الفريق الأحمر، ورغم قلة مشاركاته، إلا أنه كان البديل الهداف في صفوفه.

وابتعاد محمد شريف عن المشاركة سواء كأساسي أو احتياطي مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ما يُسهل من فكرة انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي الجديد لضمان اللعب باستمرار.