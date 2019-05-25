الفريق سليمان العمرو يكشف عن خطة الدفاع المدني في العشر الأواخر بمكة والمدينة

المواطن - الرياض

أكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو جاهزية جميع قوات الدفاع المدني المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ برمضان للتعامل مع كافة المخاطر الافتراضية المرتبطة بزيادة أعداد المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف خلال العشر الأواخر من الشهر المبارك.

ولفت الفريق العمرو إلى دعم جميع وحدات وفرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بكل ما يلزم من القوى البشرية والآلية والفنية حتى نهاية شهر رمضان المبارك وكذلك زيادة عدد نقاط تمركز قوة الدفاع المدني بالمسجد الحرام المنتشرة بصحن الطواف والمسعى وكافة مداخل الحرم والساحات المحيطة به للتحرك السريع في مساعدة المعتمرين والمصلين الذين يتعرضون لأي حالات صحية طارئة بسبب الإجهاد أو الإعياء أو الزحام في بعض المواقع، ونشر عدد كبير من الآليات والمعدات في جميع أحياء العاصمة المقدسة والمدينة المنورة لأعمال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف وفرق الدراجات النارية المجهزة للتدخل السريع في مباشرة البلاغات عن الحوادث بالإضافة إلى جانب تكثيف أعمال المسح الوقائي لجميع المنشآت المصرح لها بإسكان المعتمرين.

وأوضح الفريق العمرو أن الاستعدادات للعشر الأواخر من رمضان تشمل تكثيف أعمال الرصد والمتابعة لشبكة الأنفاق بالعاصمة المقدسة ورصد أي مخاطر تهدد السلامة العامة والناجمة عن زيادة عدد المركبات والحافلات والسيارات التي تقل المعتمرين والمصلين وتمركز عدد من وحدات الإطفاء والإنقاذ في عدد من المواقع التي تشهد كثافة في أعداد المعتمرين بالعاصمة المقدسة وكذلك المواقع المزدحمة بالمركبات للتحرك السريع في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى تكثيف عمل مراكز ووحدات الدفاع المدني الموسمية على جميع طرق وصول المعتمرين والزوار للعاصمة المقدسة والمدينة المنورة على مدار الساعة.

وأكد أن الدفاع المدني يحرص على استخدام التقنية في إيصال رسائله التوعوية والإرشادية وذلك من خلال استخدام رسائل الsms وتطبيقات الأجهزة الذكية والشاشات التلفزيونية والنقطية المنتشرة حول الحرم في تنظيم تفويج المعتمرين للحرم لتجنب مخاطر الزحام الشديد في حال امتلاء صحن الطواف والمسعى وما قد ينتج عنها من حالات إعياء أو إجهاد للحد من المخاطر لا سمح الله.

وثمن الفريق العمرو تكامل جهود الدفاع المدني مع كل الجهات المعنية بتنفيذ الخطة العامة للطوارئ برمضان، واتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المعتمرين والزوار من المخاطر المحتملة، حيث يوجد تنسيق مع جميع الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لأعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، والتنسيق المتواصل فيما بين الجهات المعنية كما أن التعاون مستمر بين مؤسسات العمرة وإدارات منشآت إسكان المعتمرين والزوار مع الدفاع المدني في تنفيذ اشتراطات السلامة.

وأشاد الفريق العمرو بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات ضمن منظومة المتطوعين في أعمال الدفاع المدني يشاركون تطوعاً جنباً إلى جنب مع رجال الدفاع المدني في العاصمة المقدسة والحـرم المكي الشريف، إذ يسهمون في تقديم الخدمة للمعتمرين والمعتمرات والزوار وتقديم كل ما من شأنه أن يحافظ على سلامتهم أثناء تأديتهم لمناسك العمرة وصـلاة التراويح والصلوات الخمس على مدار الساعة بالحـرم المكي الشريف، معرباً عن ثقته في قدرات رجال الدفاع المدني واستشعارهم المسؤولية المنوطة بهم في الحفاظ على سلامة المعتمرين والزوار خلال العشر الأواخر وطوال أيام عيد الفطر المبارك من أجل موسم عمرة ناجح وخالٍ من الحوادث بمشيئة الله تعالى.