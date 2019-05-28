الفيفا قد يقدم هدية ثمينة لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي النصر في شهر مايو الجاري في التتويج ببطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة السابعة عشرة في تاريخه، وللمرة الثامنة منذ انطلاق بطولة دوري المحترفين.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، وضع بندًا جديدًا في قانون بطولة كأس العالم للأندية يسمح للدولة المستضيفة للبطولة بإشراك بطل الدوري المحلي بها.

وفي حال وافق الفيفا على إسناد السعودية تنظيم بطولة كأس العالم للأندية في شهر ديسمبر المقبل، فهذا يعني أن النصر سيُشارك في البطولة العالمية كونه بطل الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018- 2019.

وستكون السعودية ثاني بلد عربي يستضيف بطولة كأس العالم للأندية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة.

مونديال الأندية يعود بعد خمس سنوات من التوقف:

ويذكر أن البطولة كانت بدأت عام 2000 في دولة البرازيل وتوقفت لمدة خمس أعوام وعادت من جديد للانطلاق في عام 2005 في دولة اليابان.

وكان النصر تُوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المنصرم برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.

ويستعد نادي النصر لمواجهة نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني غدًا الأربعاء في الجولة السادسة من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويذكر أن بطولة مونديال الأندية تُقام سنويًّا بحضور سبع فرق وهي “بطل الدوري المحلي” وستة أندية أبطال القارات الست حول العالم.