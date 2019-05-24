القنصلية في مومباي تقدم 5 نصائح لراغبي العلاج في الهند ومرافقيهم

المواطن - الرياض

قدّمت القنصلية السعودية في الهند عددًا من النصائح والإرشادات للمواطنين الراغبين في القدوم إلى الهند للعلاج.

وتمنّت القنصلية العامة في مومباي السلامة والشفاء للجميع، ونصحت المواطنين الراغبين للقدوم إلى العلاج في جمهورية الهند إلى أهمية مراعاة النقاط الآتية:

* يجب الحصول على تأشيرة “علاج” حيث إنها التأشيرة القانونية التي تسمح لحاملها بالعلاج في الهند، ويجب على مرافق المريض الحصول على تأشيرة “مرافق”.

* ننصح بإرسال تقارير طبية حديثة للمريض باللغة الإنجليزية للمستشفى المراد مراجعته.

* التأكد من الحصول على خطاب مُوقّع ومختوم من المستشفى يوضح موافقة المستشفى على استقبال المريض وتحديدًا مبدئيًا للخطة العلاجية والمدة المتوقعة والتكاليف التقديرية.

* الحذر من الأشخاص الذي يقومون بالترويج لمستشفيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت.

* عدم تحويل مبالغ مالية لأشخاص مجهولين.

* ننصح بزيارة الموقع الإلكتروني للقنصلية للاطلاع على الإرشادات والنصائح للقادمين لجمهورية الهند.