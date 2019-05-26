القوات البرية تعلن توفر وظائف شاغرة على بند التشغيل والصيانة

المواطن - الرياض

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية ممثلة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات توفر عدد من الوظائف الشاغرة على بند التشغيل والصيانة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وترغب في شغلها بالكوادر السعودية، وتدعو الراغبين بالالتحاق بهذه الوظائف ومن تنطبق عليهم الشروط التقدم عليها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع، وذلك وفقاً للشروط والتخصصات الموضحة أدناه.

الوظائف والتخصصات المطلوبة:

1- مهندس اتصالات.

2- مهندس شبكات.

3- لغة إنجليزية (تربوي).

الشروط المطلوبة

1- يجب أن يكون المتقدم سعودياً.

2- أن يكون المتقدم حسن السيرة و السلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف و الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.

3- أن تتوفر في المتقدم المؤهلات والشروط التي يحددها الإعلان.

4- جميع سنوات الخبرة في القطاع الحكومي (يجب أن يكون موضحاً فيها اسم الموظف – مسمى الوظيفة – بداية الخدمة ونهايتها) ومصدقة من الجهة الحكومية حسب الأنظمة.

5- جميع سنوات الخبرة في القطاع الخاص (يجب أن يكون موضحاً فيها اسم الموظف – مسمى الوظيفة – بداية الخدمة ونهايتها – عدد أيام العمل في الأسبوع) مرفق معها بيان مدة اشتراكات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

6- جميع الخبرات يجب أن تكون في مجال طبيعة عمل الوظيفة المتقدم عليها.

7- أن يكون لائقاً صحياً وحسن المظهر.

8- أن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

9- لحملة شهادة الماجستير- أن لا يقل التقدير عن جيد جداً مع وجود خبرة (سنتين).

10- لحملة شهادة البكالوريوس – أن لا يقل التقدير عن جيد جداً مع وجود خبرة (4 سنوات).

11- أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

التعليمات المطلوبة:

1- يجب أن يصطحب المتقدم بطاقة الهوية الوطنية حديثة الإصدار.

2- يجب أن يصطحب المتقدم الشهادة الدراسية الأساس وصورة من السجل الأكاديمي.

3- يجب أن تكون جميع البيانات المسجلة صحيحة وفي حالة عدم صحة البيانات يلغى الطلب من قبل اللجنة.

4- سوف يتم إبلاغ المتقدمين المقبولين مبدئياً من خلال رسالة نصية (ٍSMS) على رقم جوالهم المسجل في الطلب أو من خلال متابعة طلبهم عبر البوابة الإلكترونية للقبول بمكان ووقت الحضور لإجراء المطابقة و المقابلة الشخصية و الاختبار.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1440/09/21هـ ولمدة أسبوعين.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه: اضغط هنا