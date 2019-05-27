القوة الهجومية سلاح السعودية ضد مالي

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة السعودية ضد مالي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا في بولندا، وسط تمنيات بتألق الأخضر وخطف الثلاث نقاط.

وكان الأخضر قد بدأ مشواره في دور المجموعات بالمونديال بالخسارة ضد فرنسا بهدفين دون رد، ويسعى لتحقيق الفوز في مباراة السعودية ضد مالي أملًا في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

السعودية تتسلح بالهجوم ضد مالي:

وعلق المدرب الوطني أحمد الحنفوش على أداء الأخضر في مونديال بولندا قائلًا: “لا نستطيع تقييم منتخبنا في أولى مبارياته، ومباراة السعودية ضد مالي نستطيع أن نحكم عليها وعلى المستوى”.

وتابع: “اللاعبون قدموا صورة تكتيكية عن الكرة السعودية، عن طريق الاستحواذ العالي والبناء من الخلف، ومنتخب مالي قد يشكل ضغطًا ولكن لا يقارن بمنتخب فرنسا، ونحتاج قوة هجومية لا دفاعية أمامه”.

واختتم أحمد الحنفوش تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “اللاعب عبدالمحسن القحطاني موهوب ومراوغ بشكل جيد، ولكن ينقصه الخبرة”.