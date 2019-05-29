المركز الإعلامي للقمم الثلاث في مكة .. جاهز

المواطن - مكة المكرمة

حرص وزير الإعلام، تركي الشبانة، مساء اليوم، على الوقوف على استعدادات المركز الإعلامي للقمم الخليجية والعربية والإسلامية، والتي من المقرر أن تنطلق غدًا الخميس بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للقادة والرؤساء في الدول الخليجية والعربية والإسلامية إلى قمة تأتي لتنسيق المواقف والتشاور لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة وتعزيزًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وتبادل وزير الإعلام أطراف الحديث والنقاشات مع الإعلاميين الضيوف قبيل عقد المؤتمر الصحفي لوزير الحج .

وكان وزير الإعلام تركي الشبانة قد أقام اليوم مأدبة إفطار رمضاني للإعلاميين من الدول الخليجية والعربية والإسلامية، الذين يمثلون وسائل الإعلام المختلفة المشاركين في تغطية أعمال القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية، في مقر بيت نصيف الأثري بمدينة جدة التاريخية.

وتبادل الشبانة، مع الإعلاميين الأحاديث الودية حول أهمية الإعلام ورسالته المؤثرة في بناء المجتمع، إلى جانب دوره في تبادل المعلومات الموضوعية بين المجتمعات كافة بمختلف لغاتهم وأجناسهم على امتداد البعد الجغرافي الواسع، ونقلهم للأحداث بكل موضوعية.