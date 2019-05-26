المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية يواصل حملة إفطار صائم في الحارات المحتاجة

المواطن - الرياض

واصل المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية حملة “إفطار صائم” والتي تهدف إلى توزيع مليون وجبة صائم، واستهدفت في العشر الأواخر من رمضان الحارات المحتاجة والأسر المتعففة.

وتمّ توزيع عدد كبير من الوجبات للأسر بدعم وشراكة بنك الإمارات دبي الوطني ورعاية رئيسية من كارفور ورعاية ذهبية من شركة هواوي حيث بلغ عدد الوجبات في هذه الحارات أكثر من 200 ألف وجبة استفاد منها أكثر من 700 أسرة تم دراسة حالتهم من قبل فريق متخصص قبل توزيع الوجبات والتأكد من احتياجهم.

وتهدف الحملة إلى توزيع مليون وجبة إفطار صائم تم توزيعها في الرياض وجدة والدمام عند الإشارات والطرق الرئيسيّة ونقاط التفتيش للحد من الحوادث قبيل الإفطار على مدار شهر رمضان كاملاً بالإضافة إلى استهداف بعض الأسر المتعففة في الحارات المحتاجة للاستفادة من هذه الحملة والتي تأتي في سنتها السادسة ويقوم عليها أكثر من 120 متطوع و15 مشرفًا من السعوديين والسعوديات وبدعم من القطاع الخاص الذي فعل مسؤوليته الاجتماعية في هذا الشهر الفضيل.