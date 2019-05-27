المسعد: طموحي فوز الهلال بكأس العالم للأندية

المواطن - مروة نبيل

أشاد المرشح لرئاسة نادي الهلال فواز المسعد برئيس مجلس إدارة الزعيم السابق، الأمير محمد بن فيصل، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يطمح لتتويج الأزرق بلقب كأس العالم للأندية وليس المشاركة فقط.

وقال فواز المسعد: “سبب عودتي في هذا الوقت هو الفراغ الذي وجد في الهلال بعد استقالة الأمير محمد بن فيصل، وابن فيصل وعبدالله الجربوع من الناس المخلصين لنادي الهلال ولا يقلّون عن الإدارات السابقة للزعيم”.

وتابع خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “هناك ترشيح مبدئي الآن، ويصب بالأخير في مصلحة الهلال، لكن لن يتم اتخاذ قرار إلا بموافقة أعضاء الشرف والجمعية العمومية”.

وأضاف: “هناك تواصل مع أعضاء الشرف، لكن ننتظر صدور لائحة الجمعيات العمومية الجديدة من هيئة الرياضة لنتقدم بشكل رسمي، وأتمنى من كل من لديه الإمكانية أن يتقدم لرئاسة الهلال، فالجميع هنا يبحث عن مصلحة الهلال أولًا وأخيرًا”.

وواصل المرشح لرئاسة نادي الهلال تصريحاته قائلًا: “لو تقدم فهد بن نافل لرئاسة الهلال فلن أتقدم للترشّح وذلك لمصلحة الهلال، هذا هو وقت احتياج الهلال لمحبيه من أعضاء شرف وعاملين وجماهير”.

واستكمل المسعد تصريحاته قائلًا: “أبرز ما لاحظت بعد زيارتي لمقر نادي الهلال هو حاجة النادي لإحضار مدرب، ودراسة عقود اللاعبين المحليين والأجانب”.

وأردف فواز المسعد خلال تصريحاته الإذاعية قائلًا: “طموح الهلال هو الفوز بالبطولة الآسيوية ثم بلقب كأس العالم للأندية، وليس الاكتفاء بالمشاركة فيه”.

واختتم المرشح لرئاسة نادي الهلال تصريحاته قائلًا: “الأمير محمد بن فيصل من محبي الهلال ولا يقبل بالخسارة، لكنه لم يوفق بدراسة وضع الفريق خلال فترة رئاسته الأخيرة”.