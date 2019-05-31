المسعود يكشف حقيقة رحيل بلعمري

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس المركز الإعلامي في نادي الشباب، أحمد المسعود حقيقة رحيل المدافع الجزائري جمال بلعمري عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المسعود: “جمال .. هو قائد الشباب وقلبه النابض.. ويعيش مع “الليث” أفضل أيامه الكروية .. والعلاقة بين الطرفين يملؤها الود والاحترام.. واللاعب أبدى للإدارة راحته واستعداده لزيادة مدة العقد”.

وتابع رئيس المركز الإعلامي بنادي الشباب حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “وبعض ما يُطرح لا يتعدى كونه أمنيات أو “أحلام” لازلنا في بداية الصيف.. فاستعدوا لمزيدٍ من الشائعات !!”.

وكانت صحيفة “البيان” الإماراتية، قد أكدت أن جمال بلعمري على بُعد خطوة من الانتقال إلى اتحاد كلباء، مُشيرة إلى وصول إدارتي الناديين إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، كما شدّدت وسائل إعلام على رغبة الاتحاد لضم المدافع الجزائري.

وظهر جمال بلعمري صاحب الـ29 عامًا، بمستوى مُميز مع النادي الشباب في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، ليعود إلى قائمة المنتخب الجزائري خلال الفترة الأخيرة، ويستعد حاليًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019.