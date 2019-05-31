المشرف على حساب المواطن عن الأمير محمد بن سلمان في ذكرى البيعة: نبراس للسعوديين

المواطن - الرياض

قال المشرف على برنامج حساب المواطن وليد الأسمري: إن الذكرى الثانية لبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مناسبة هامة نستذكر من خلالها أهم المنجزات التي شهدتها بلادنا والنقلة النوعية في عهده الميمون، فقد عرف عن هذا القائد الهُمام اهتمامه وحرصه على توفير الحياة الكريمة لكل سعودي وسعودية واستحداث برامج تمس حاجاتهم وتلبي رغباتهم، واضعًا نصب عينيه راحة المواطن، فله نُدين بالولاء وله نجدد العهد.

وأكد الأسمري أن المملكة شهدت خلال السنوات الماضية تطورات اقتصادية وتنموية أشاد بها الجميع، ولعل برنامج حساب المواطن من أبرزها، فقد كان حريصًا على تقديم كل ما يخدم المواطن ويعزز من رفعته وسعى على حمايته من آثار التغيرات بسبب الإصلاحات الاقتصادية، حتى أمر ولي العهد وبموافقة من خادم الحرمين الشريفين وفي وقت وجيز إنشاء حساب المواطن ليغطي “فرق التكلفة” على أسعار الطاقة والسلع الغذائية، لتحسين كفاءة الدعم الحكومي وتوجيهه لمستحقيه، وذلك من منطلق حرصه على تيسير وتسهيل أمور المواطنين، مؤكدًا أن كل مواطن محل اهتمامه.

وأشار المشرف على برنامج حساب المواطن إلى أن ولي العهد يمثل نبراسًا للشاب السعودي، منوهًا بما تحقق على يده من إطلاق مشاريع ضخمة في بلادنا تضمنت خططًا واسعة لتغيير شكل الاقتصاد العام وذلك تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، والتي ستنعكس إيجابيًّا على المواطن والوطن بالاستقرار والرخاء والازدهار والنماء، سائلًا الله العلي القدير أن يحفظ لنا قيادتنا الحكيمة ووطننا الغالي، وأن يديم عليهم نعمة الأمن والأمان والاستقرار.