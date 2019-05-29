المغامسي يوضح أخطاء العامة في فهم قوله تعالى : إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ

المواطن -الرياض

أكّد إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي أن البعض يخطئ في فهم قول الله تعالى: {إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ}.

وقال المغامسي خلال برنامج مع القرآن على قناة SBC إن بعض الناس يستخدمون هذه العبارة في ذم بعض الأشخاص دون أن يدرون أنها مدحًا وليس قدحًا.

وأوضح المغامسي أن هذه الجملة التي قالها فرعون في حق موسى عليه السلام هي من قبيل المدح لنبي الله، وليس من قبيل الذم.