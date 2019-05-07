المفالت سحور الصائمين في جازان فماذا تعرف عنه؟

المواطن - علي مدخلي - جازان

تعتبر منطقة جازان غنية بالعديد من الأكلات الشعبية المميزة بنكهاتها الخاصة وطعمها اللذيذ وجودتها الغذائية العالية؛ بسبب مكوناتها الطبيعية وطرق الطهي التقليدية المفضلة لدى أهالي المنطقة، لتصبح هذه الأكلات الشعبية مرتبطة بالأهالي وبشكل شبه يومي وعلى مدار العام تقريبًا.

وفي شهر رمضان المبارك، تبرز أكلات دون أخرى، ومنها وجبة المفالت، والتي يحرص الكثير من الأهالي على تناولها، ولا تكاد تخلو منها المائدة الجازانية خاصةً في السحور.

والمفالت وجبة ذات قيمة غذائية عالية؛ حيث تتكون من الحليب الذي يغلى على النار وتضاف إليه قطع الدقيق الصغيرة، والتي تم عجنها سواء من الدقيق الأبيض أو دقيق القمح أو الدخن وبعد النضج يقدم للأكل، مضافًا إليه السكر أو ربما العسل أو حتى بدونها وفقًا لما يفضله كل شخص.

وتعد المفالت وجبة السحور الرئيسية بجازان، وهي تمد الجسم بمواد غذائية قيمة تعين الإنسان على تحمل الصيام إلى جانب القيمة الغذائية للحليب وهو المكون للوجبة.