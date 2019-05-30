الملك سلمان أمام قادة العرب : شعوبنا استطاعت مواجهة المكائد الإيرانية

الملك سلمان أمام قادة العرب : شعوبنا استطاعت مواجهة المكائد الإيرانية

2019/05/31
الساعة 1:48 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

أكّد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمام قادة ورؤساء الدول العربية المشاركة في القمة العربية الطارقة بمكة المكرمة أن شعوبنا العربية استطاعت مواجهة المكائد الإيرانية.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين، خلال القمة العربية، إن قضية فلسطين هي قضيتنا الأولى.

وأضاف الملك سلمان: “علينا جميعاً السعي لجعلِ العالمِ العربي مركزاً اقتصادياً وثقافياً مؤثراً في العالم، بما يعكسُ مقدراتِ دولنا وشعوبنا الاقتصاديةِ والثقافيةِ والتاريخية.

وتابع خادم الحرمين الشريفين قائلاً: “أدعوكم إخوتي للوقوفِ وقفةً جادةً وحازمةً للدفاعِ عن هذه المكتسبات”.



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