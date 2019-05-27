الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة جمهورية أثيوبيا

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة سهلى ورق زودي رئيسة جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم وشعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيدة سهلى ورق زودي رئيسة جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.