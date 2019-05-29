الملك سلمان يبحث هاتفيًا القضايا المشتركة مع رئيس إندونيسيا

الملك سلمان يبحث هاتفيًا القضايا المشتركة مع رئيس إندونيسيا

2019/05/29
الساعة 8:08 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، – حفظه الله – اتصالا هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.
وفي بداية الاتصال هنأ خادم الحرمين الشريفين فخامته بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنيا لفخامته وللشعب الإندونيسي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وقد أعرب فخامته عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة وصادق مشاعره الأخوية.
كما أبدى فخامته تمنياته بالتوفيق والنجاح لأعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين.



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