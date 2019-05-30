الملك سلمان: يد المملكة ممدودة دائمًا بالسلام.. وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه تهديدات إيران

المواطن - مكة المكرمة

أكّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في القمة الخليجية بمكة المكرمة، أن المملكةَ حريصةٌ على أمنِ واستقرار المنطقة، وتجنيبِها ويلاتِ الحروب، وتحقيقِ السلام والاستقرارِ والازدهار لكافةِ شعوبِ المنطقة بما في ذلك الشعبُ الإيراني.

وأضاف “ستظلُ يدُ المملكة دائماً ممدودةً للسلام، وسوف تستمرُّ بالعملِ في دعمِ كافة الجهودِ للحفاظ على الأمنِ والاستقرار في المنطقة”.

وقال خادم الحرمين في القمة الخليجية “إنه لا بدَّ من الإشارة إلى أن عدمَ اتخاذِ موقفٍ رادع وحازمٍ لمواجهة الأنشطةِ التخريبية للنظام الإيراني في المنطقة، هو ما قادَه للتمادي في ذلك والتصعيدِ بالشكلِ الذي نراه اليوم”.

وتابع خادم الحرمين قائلاً “نطالبُ المجتمعَ الدولي بتحملِ مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارساتُ الإيرانية من تهديدٍ للأمن والسلمِ والدوليين، واستخدامِ كافةِ الوسائل، لوقف النظامِ الإيراني من التدخلِ في الشؤون الداخليةِ للدول الأخرى. ورعايتهِ للأنشطةِ الإرهابية في المنطقةِ والعالم، والتوقفِ عن تهديدِ حريةِ الملاحةِ في المضائق الدولية.