الملك سلمان يهنئ هاتفيًا رئيس وزراء الهند لفوز حزبه بولاية ثانية

الملك سلمان يهنئ هاتفيًا رئيس وزراء الهند لفوز حزبه بولاية ثانية

2019/05/24
الساعة 2:53 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالا هاتفياً اليوم بدولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي هنأه فيه – حفظه الله – بفوز حزب الشعب الهندي بزعامة دولته بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية في الهند.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة لفخامته بالتوفيق وللشعب الهندي الصديق المزيد من الازدهار.
من جهته، عبر رئيس الوزراء الهندي عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكداً حرصه على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.



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