الملك سلمان يوافق على صرف ١.٨ مليار معونة لمستفيدي الضمان

المواطن- الرياض
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه االله على صرف أكثر من 1.8 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي .
وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس احمد الراجحي : أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على موافقته الكريمة بصرف أكثر من 1.8 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي؛ داعياً الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
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صالح الحربي
عطاء راع الايادي البيضاء الملك سلمان حفظه الله تعم المحتاجين تعم انحاء العالم الله يجعلها في ميزان حسناته . الافئة واحدة لم ينظر اليها جزاه الله بالجنة وهي فئة المساكين وهم موقوفوا الخدمات .
غير معروف
حفظ الل مولانا خادم الحرمين الشريفين وأطال الله فى عمره…. وعساها دوم تلك العطاءات…. وعقبال… كل مستحق.. ينال ذلك العطاء…. ومن ضمنهم… مستحقي الضمان(المقطوعة)…. الذين طال انتظارهم
غير معروف
إتمان من الله فى حق الشهر الكريم رمضان المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات انا محمد السعيد العرعري سويت قصيدة ورساله على خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للهم حفظ في تويتر امانه من يسمع من المقربين عند الملك سلمان غير يسمعها الملك سلمان بن عبدالعزيز الله يوفقك ويحفظك ويطول في عمرك يارب العالمين