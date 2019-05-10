الملك سلمان يوافق على صرف ١.٨ مليار معونة لمستفيدي الضمان

المواطن- الرياض

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه االله على صرف أكثر من 1.8 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي .

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس احمد الراجحي : ‏أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على موافقته الكريمة بصرف أكثر من 1.8 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي؛ داعياً الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.