المملكة تقترب من شراء 48 طائرة تايفون مقابل 10 مليارات جنيه إسترليني

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

تعمل شركة BAE Systems العملاقة المتخصصة في الصناعات العسكرية مع الحكومة البريطانية لتسليم 48 طائرة مقاتلة من طراز تايفون إلى المملكة، مقابل 10 مليارات جنيه إسترليني ضمن الصفقات السعودية لتطوير وتسليح القوات المسلحة.

طائرات تايفون لن تتأثر

وتعمل الشركة المتخصصة في الصناعات الدفاعية على إيجاد وسيلة تقنية لتعويض الأجزاء الألمانية المشاركة في الطائرات، حيث تتأثر شركات بريطانية وفرنسية مثل BAE وإيرباص بإحجام شركة “MTU Aero Engines” الألمانية، والتي تشكل جزءاً من كونسورتيوم بناء طائرة تايفون يورو فايتر عن المشاركة في عملية التصنيع مؤقتاً بسبب القيود الألمانية ضد المملكة.

وفي معرض تأكيدها لأهداف أرباحها لعام 2019 اليوم، قالت أكبر شركة دفاع بريطانية إنها لا تزال عرضة لخطر عدم اليقين الجيوسياسي فيما يتعلق بالصفقة السعودية.

وقالت الشركة: “بعد التحديثات الأخيرة من الحكومة الألمانية فيما يتعلق بتراخيص التصدير، نحن نعمل عن كثب مع شركاء الصناعة والحكومة البريطانية لمواصلة الوفاء بترتيبات الدعم التعاقدية في المملكة بشأن برامج التعاون الأوروبية الرئيسية”.

فرنسا تلتزم

ومن جانبها، ردت فرنسا بشكل صارم على بعض التقارير التي طالبت بمنع التعاون العسكري بين باريس والرياض، حيث أكد وزير الدفاع الفرنسي أن كافة الأسلحة التي تمنحها بلاده للمملكة بموجب صفقات عسكرية يتم استخدامها لأغراض دفاعية.

وأكدت الحكومة الفرنسية أن شحنة جديدة من الأسلحة ستتوجه إلى المملكة، مشيرة إلى أنه لا دليل على أن الرياض تستخدمها في اليمن.

وقال وزير الدفاع فلورنس بارلي لتلفزيون BFM، إنه سيتم تحميل الأسلحة على سفينة شحن سعودية انطلقت من ميناء ينبع في طريقها إلى ميناء لوهافر الفرنسي.