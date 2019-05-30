المولد يتصدر قائمة أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف

المواطن - مروة نبيل

شهدت منافسات الموسم الرياضي الحالي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين تألق العديد من اللاعبين المحليين على صعيد صناعة الأهداف.

ويُعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فهد المولد هو أكثر اللاعبين المحليين صناعة للأهداف هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 11 هدفًا، ويملك 7 تمريرات حاسمة خلال 21 مباراة.

وشارك نجم النادي الأهلي عبدالفتاح عسيري في 19 مباراة، ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 7 آخرين، فيما لعب زميله في الراقي سلمان المؤشر 22 لقاء، وأحرز 3 أهداف، ويملك 6 تمريرات حاسمة.

وتألق النجم محمد البريك مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، حيث شارك في 26 مباراة، ويملك 6 تمريرات حاسمة، وذلك وفقًا لإحصائية دوري بلس.