النصر عينه على رقم قياسي في الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وفاز النصر في 3 مباريات متتالية بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها بالمسابقة القارية، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، التي وصفت العالمي بـ”المتفجر”.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألقه في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، والفوز على ذوب آهن أصفهان اليوم، لتحقيق رقم قياسي جديد.

وضمن النصر وذوب آهن أصفهان الإيراني التأهل بشكل رسمي إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، إلا أن مباراة اليوم ستُحدد هوية متصدر ووصيف المجموعة.

ويحتل الفريق الإيراني صدارة ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2019 برصيد 11 نقطة، وذلك قبل مباراة النصر ضد ذوب آهن اليوم، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في المركز الثاني بـ9 نقاط.