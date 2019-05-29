النصر والفوز الأول ضد ذوب آهن

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة النصر ضد ذوب آهن أصفهان الإيراني المُقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، نادي العربي في الدوحة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

النصر ضد ذوب آهن

ولعب النصر ضد ذوب آهن أصفهان 4 مرات من قبل ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا بمسماها الحالي، ولم يتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تحقيق الفوز في أي مباراة أو حتى التعادل.

وحسم الفريق الإيراني مباراة النصر ضد ذوب آهن في 2011 لصالحه بنتيجة 4/1، قبل أن يفوز على العالمي مرتين في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2016 بنتيجتي 3/0 ذهابًا وإيابًا.

وكانت المباراة الرابعة لفريق النصر ضد ذوب آهن أصفهان في دور المجموعات بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا حينما خسر الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب مجموعة النصر في آسيا

ويحتل الفريق الإيراني صدارة ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2019 برصيد 11 نقطة، وذلك قبل مباراة النصر ضد ذوب آهن اليوم، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في المركز الثاني بـ9 نقاط.

وضمن الفريقان التأهل بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019، إلا أن مباراة النصر ضد ذوب آهن أصفهان الإيراني ستُحدد هوية متصدر ووصيف المجموعة.