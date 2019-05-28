النصر يختتم استعداداته لمباراة ذوب آهن

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يوم الثلاثاء، تدريباته استعدادًا لمباراة ذوب آهن أصفهان الإيراني المُقرر إقامتها، مساء الأربعاء.

وانطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بتمارين لياقية متنوعة بدأت بالجري حول الملعب، ثم قسم المدرب البرتغالي روي فيتوريا اللاعبين لمجموعتين، حيث أجرى لهم تمارين تكتيكية متنوعة.

واختتم المدرب البرتغالي فيتوريا تمارين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بمناورة أجراها على منتصف الملعب.

ويُواجه النصر فريق ذوب آهن الإيراني، مساء يوم الأربعاء، على ملعب نادي العربي في الدوحة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وضمن الفريقان الصعود رسميًا إلى منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ولكن مباراة النصر وذوب آهن أصفهان الإيراني ستُحدد هوية متصدر ووصيف المجموعة.

ويحتل الفريق الإيراني صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2019 برصيد 11 نقطة، وذلك قبل مباراة النصر وذوب آهن المرتقبة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في المركز الثاني بـ9 نقاط.