النصر يستعد لمباراة ذوب آهن

المواطن - مروة نبيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء يوم الأحد، تدريباته الجماعية استعدادًا لمباراة ذوب آهن أصفهان الإيراني المقبلة.

ويُواجه النصر فريق ذوب آهن الإيراني، مساء يوم الأربعاء، في قطر ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

والتقى المدرب البرتغالي روي فيتوريا باللاعبين قبل بداية التدريبات حيث أوضح لهم برنامج الفريق لمباراة ذوب آهن الإيراني، وانطلق المران بالتركيز على الجوانب اللياقية المتنوعة التي بدأت بالجري حول الملعب.

وطبّق فيتوريا عددًا من الجُمل الفنية في مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عبر مناورة أجراها على منتصف الملعب.

وضمن الفريقان الصعود رسميًا إلى منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ولكن مباراة النصر وذوب آهن أصفهان الإيراني ستُحدد هوية متصدر ووصيف المجموعة.

ويحتل الفريق الإيراني صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2019 برصيد 11 نقطة، وذلك قبل مباراة النصر وذوب آهن المرتقبة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في المركز الثاني بـ9 نقاط.

يُذكر أن مباراة النصر وذوب آهن أصفهان الإيراني كانت ستُقام، مساء يوم الثلاثاء الماضي، في مدينة كربلاء العراقية، إلا أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر تأجيلها وإقامتها في قطر، يوم الأربعاء المقبل.