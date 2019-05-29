النصر يُنهي دور المجموعات وصيفًا بتعادله مع ذوب آهن

المواطن - محمد سمعه

تعادل نادي النصر مع مضيه فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني بدون أهداف، في الجولة السادسة من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ومنذ بداية الشوط الأول حاول نادي النصر تسجيل الهدف الأول في المباراة؛ وذلك من أجل ضمان تحقيق النقاط الثلاث، ولكن قوة دفاع فريق ذوب آهن أنهت الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وحاول نادي النصر في الشوط الثاني، استغلال الفرص التي أُتيحت له من أجل تسجيل الهدف الأول ولكن دون جدوى، كما أن نادي ذوب آهن لم يتمكن من تسجيل الهدف الأول في شباك النصر لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وانتهت مرحلة دور المجموعات لنادي النصر باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بينما تأهل نادي ذوب آهن لدور الـ16 متصدرًا برصيد 12 نقطة.

ويسعى نادي النصر تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا إلى الذهاب بعيدًا في دوري أبطال آسيا من أجل المنافسة على اللقب الآسيوي.