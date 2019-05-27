النفط يرتفع أكثر من 1 % بفعل توترات الشرق الأوسط

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الاثنين، بدعم من التوترات في الشرق الأوسط وتخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة أوبك، إضافة إلى استمرار تعطل إمدادات الخام من روسيا بعد اكتشاف مشكلة التلوث الشهر الماضي.

وساهمت تخفيضات الإنتاج، سواء الطوعية التي تنفذها أوبك وحلفاؤها أو الناجمة عن عقوبات أمريكية، في ارتفاع خام القياس العالمي برنت 29 بالمائة منذ بداية العام الحالي، بحسب “رويترز”.

وزاد خام برنت 1.42 دولار، أو 2.07 في المائة ليبلغ عند التسوية 70.11 دولار للبرميل، بعدما تراجع بنحو 4.5 في المائة الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتًا، أو ما يعادل 1%، لتصل إلى 59.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 17:52 بتوقيت جرينتش.