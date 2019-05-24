النفط يرتفع صوب 69 دولارًا للبرميل

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط صوب 69 دولارًا للبرميل يوم الجمعة بعد خسائر تكبدتها على مدى جلستين، لكنها تظل متجهة صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ بداية العام الجاري بسبب ارتفاع المخزونات والقلق بشأن تباطؤ اقتصادي.

وزادت مخزونات النفط الخام الأمريكية لتبلغ أعلى مستوياتها منذ يوليو تموز 2017، مما يشير إلى وفرة الإمدادات في أكبر مستهلك للخام في العالم.

وفي غضون ذلك، تأثرت الأسعار سلبًا جراء مخاوف من أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين يتطور ليصبح أكثر ترسخًا.

وبحلول الساعة 11:21 بتوقيت جرينتش، ارتفعت خام القياس العالمي برنت 98 سنتًا إلى 68.74 دولار للبرميل لكنه يظل على مسار الانخفاض نحو خمسة بالمئة هذا الأسبوع.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتًا إلى 58.66 دولار للبرميل.

لكن تخفيضات الإنتاج، سواء الطوعية أو تلك الناجمة عن عقوبات أمريكية، تقدم الدعم للأسعار ويتوقع بعض المحللين تعافي السوق.