الهلال يحدد نقطة ضعفه ويبدأ التحرك

المواطن - محمد سمعه

حدد نادي الهلال نقطة ضعفه والتي سيركز على تقويتها في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث سيتحرك نادي الهلال للتعاقد مع مهاجم مميز يدعم الخطوط الأمامية مع تواجد الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

ويذكر أن الهلال اعتمد فقط في الفترة الأخيرة على المهاجم غوميز، في ظل هبوط مستوى المهاجم الإسباني جوناثان سوريانو واقترابه من مغادرة الهلال.

مهاجم جديد على رادار الهلال

وكانت تقارير صحفية، ذكرت أن نادي الهلال مهتم بالتعاقد المهاجم السنغالي بادو ندياي لاعب نادي ستوك سيتي الإنجليزي والذي تمت إعارته مؤخرًا لفريق جالطة سراي التركي.

وفي حال أتم فريق الهلال تعاقده مع اللاعب بادو ندياي فهذا يعني اعتماد الفريق الأول لكرة القدم في أزرق العاصمة على غوميز وندياي مما سيُشكل خطورة هجومية على أي منافس.

وسيهتم الهلال كذلك بتدعيم صفوفه الدفاعية، في ظل اقتراب اللاعب الإسباني ألبرتو بوتيا من الرحيل عن صفوف بطل الدوري موسم 2017-2018 لهبوط أدائه وعدم ظهوره بالشكل المطلوب منه.

الهلال يدخل مرحلة التغيير

ومن المنتظر أن يُحدث تغيير كامل في صفوف الفريق الهلالي وفي صفوف الإدارة الهلالية حيث يستعد نادي الهلال لاستقبال الانتخابات لاختيار رئيس ناد جديد مع اختيار مديرًا فنيًا جديدًا بعد إقالة المدرب الكرواتي زوران ماميتش.

وكان المدرب البرازيلي بريكيليس شاموسكا تولى تدريب نادي الهلال بصورة مؤقتة حتى نهاية موسم 2018-2019 بعد إقالة ماميتش بسبب سوء النتائج.