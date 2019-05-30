الهلال يضرب بقوة

المواطن - محمد سمعه

يستعدّ نادي الهلال لاستغلال صيف 2019 وذلك لمعرفة الرئيس المقبل له مع الأعضاء الجدد لمجلس إدارة النادي بعد فترة من عدم الاستقرار والتخبط مرّ بها النادي الأزرق.

وحتى الآن يتواجد في الصورة للترشح على رئاسة الهلال كل من الأمير سعود بن تركي وفواز المسعد أمين عام نادي الهلال سابقًا مع دخول بدر الحماد في السباق.

تصريحات نارية تكشف عن خطة الهلال

وتحدّث بدر الحماد بتصريحات قوية تدلّ على خططه النارية والتي سيُنفذها لـ نادي الهلال في حال أصبح رئيسًا حيث قال: لا بد على الرئيس القادم لنادي الهلال التركيز على أن يجعل الفريق يستمر كزعيم لآسيا.

وأضاف: سنسعى لإبقاء نادي الهلال زعيمًا للقارة الآسيوية، وهذا سبب اختيارنا لمسمى سنركّع آسيا.

بالطبع المنافسة ستكون نارية لنادي الهلال والذي سيحتاج إلى دعم مالي كبير وقوي من أجل التعاقد مع الصفقات المطلوبة للفريق للمنافسة بشكل قوي على بطولة دوري أبطال آسيا في العام الجاري وبطولة الدوري وكأس الملك في الموسم المقبل 2019-2020.

وكان الأمير محمد بن فيصل تولى رئاسة الهلال بتكليف من هيئة الرياضة في صيف العام الماضي بدلًا من سامي الجابر.

وأبدى الجمهور الهلالي غضبه الشديد من الطريقة الإدارية لمجلس إدارة الأمير محمد بن فيصل؛ مما دفع الأخير للتقدم باستقالته من رئاسة النادي وقبولها من هيئة الرياضة.

الدعم المالي لا غنى عنه

وطالب بدر الحماد بضرورة وضع ميزانية كبيرة للأندية، وقال خلال تصريحاته الإذاعية: “لكي نتجنب العجز المالي المستمر للأندية يجب أن يكون هناك ميزانية قوية منذ البداية، وأقدرها بـ 500 مليون ريال”.