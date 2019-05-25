الهيئة الملكية بالجبيل تعلن توفر #وظائف بمجال الإطفاء

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة للرجال بمجال الإطفاء لحملة الدبلوم، للعمل بالهيئة (الجبيل، ورأس الخير) بالمسميات التالية (رجل إطفاء، ورجل إطفاء أول، ومشغل ميكانيكي).

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- رجل إطفاء.

2- رجل إطفاء أول.

3- مشغل ميكانيكي.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون من حملة مؤهل الدبلوم بعد الثانوي ومدة الدراسة للدبلوم لا تقل عن سنتين ضمن التخصصات التالية (إطفاء والوقاية من الحرائق، هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، هندسة كيميائية، هندسة الآلات دقيقة وتحكم).

3- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة هجرية.

4- أن لا يقل التقدير عن (جيد).

5- إجادة اللغة الانجليزية.

6- أن لا يقل طول المتقدم عن (170) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

7- أن يكون لائقاً صحياً وبدنياً ويجتاز اختبارات الفحص الطبي.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم السبت بتاريخ 2019/05/25م وينتهي بتاريخ 2019/05/28م.

طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا