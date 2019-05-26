انطلاق مبادرة الوقاية من تسوس الأسنان بصحة جازان

المواطن- جازان

أطلقت وزارة الصحة مبادرة الوقاية من تسوس الأسنان بصحة جازان مؤخرًا، والتي تأتي ضمن البرنامج الوطني والتحول الصحي ضمن رؤية 2030، وذلك في قاعة المحاضرات في إدارة الصحة العامة.

وشملت الفعالية على كلمة ترحيبية من مدير شؤون المراكز والقطاعات محمد بن علي بجوي حيث رحّب بالجميع وبانضمامهم لكوادر الصحة في منطقة جازان وتمنّى لهم التوفيق لخدمة الوطن والمرضى.

وقام كل من الدكتور موفق قدري والدكتور علي الأحمري بشرح مقدمة عن برنامج المبادرة وعرض تعريفي، وبمشاركة مركز طب الأسنان تم عمل شرح مفصل عن استخدام العيادات الجديدة المتنقلة والاستماع لمحاضرات تفصيلية عن استخدام نظام موعد الصحي الذي أطلقته الوزارة في كلمة ألقاها مدير طب الأسنان الدكتور علي مروحي، وتضمّن البرنامج محاضرات تعريفية عن مكافحة العدوى، والتي تهدف إلى تقديم رعاية صحية شاملة للمجتمع لتحقيق خدمة طبية وتوعوية ذات جودة عالية.