بايرن ميونيخ بطلًا لـ كأس ألمانيا على حساب لايبزيج

المواطن - محمد سمعه

حقق نادي بايرن ميونيخ لقب كأس ألمانيا السبت، وذلك عقب الفوز على نادي لايبزيج بثلاثية دون رد في المباراة النهائية.

ونجح نادي بايرن ميونيخ في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب روبيرت ليفاندوفسكي في الدقيقة التاسعة والعشرين.

وفي الشوط الثاني، كثف نادي بايرن ميونيخ من محاولاته الهجومية ونجح في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب كينجسلي كومان في الدقيقة الثامنة والسبعين.

ووسط محاولات من نادي لايبزيج لتقليص الفارق وإحراز الهدف الأول، تمكن البايرن من إضافة الهدف الثالث عبر ليفاندوفسكي والذي أحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الخامسة والثمانين.

وتمكن بايرن ميونيخ من التتويج بالثنائية المحلية، حيث قبل أسبوع كان فاز بلقب الدوري الألماني في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة على حساب فريق إينتراخت فرانكفورت بخماسية مقابل هدف.

وكان اسم المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ ارتبط بالرحيل عن صفوف النادي البافاري بعد نهاية الموسم الرياضي 2018- 2019، وذلك بسبب توديع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور ثمن النهائي على يد فريق ليفربول الإنجليزي.