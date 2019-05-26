بتوجيه أمير عسير.. بارق تدشن مبادرة حسن الوفادة

المواطن - أحمد الشهري - بارق

بتوجيه من أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، دشن وكيل محافظة بارق إبراهيم بن عامر منشط اليوم، وبحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية مبادرة “حسن الوفادة”، وذلك لاستقبال ضيوف المنطقة وزوارها.

وتضمن برنامج التدشين وضع شعار حسن الوفادة على المركبات الرسمية، وكذلك توزيع ملصقات وبطاقات لموظفي جميع الجهات الحكومية والأمنية.

وأشار وكيل المحافظة إلى أنه سبق وأن عقدت اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة للخروج بالمبادرات والتوصيات، ومنها إنشاء غرفة عمليات مشتركة مقرها المحافظة، وتم ترتيب العمل بها في الجهات الحكومية، وقد تم تحديد ساعات استقبال زوار المنطقة والعابرين لمواقع الاصطياف، وتقوم البلدية بعمل لوحات ترحيبية في جميع المواقع التي تخص البلدية، ومتابعة محطات الوقود، وتكثيف الجولات الميدانية على جميع المنشآت الغذائية، وكذلك تقوم الشرطة والمرور والدفاع المدني بالدور الأمني المناط بها وتوفير الأمن، بالإضافة إلى عمل ملصقات ترحيبية (مرحبًا ألف في عسير) على مركباتهم وتقديم الخدمات الإنسانية والإرشادية التي يحتاجونها زوار المنطقة والعابرين لمواقع الاصطياف وتسهيل الحركة المرورية ومباشرة الحوادث.

كما تقوم لجنة التنشيط السياحي بجولات على الشقق المفروشة للتأكد من جودة الخدمة التي تقدمها والالتزام بالأسعار، ويقوم كذلك القطاع الصحي بالخدمات الصحية والرعاية الكافية وزيادة الاستعدادات في مركز الطوارئ، وتكليف الجهات الخدمية والأمنية بإعداد خططها اللازمة لأداء أعمالها والخدمات التي تقوم بها، والتي جاءت بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير.

الجدير بالذكر أن أمير منطقة عسير أطلق مبادرة “حسن الوفادة” لاستقبال ضيوف المنطقة وزوارها، والتي تتجسد في الكرم والأخلاق والعادات والتقاليد بكافة محافظات المنطقة.