بث مباشر.. انطلاق القمتين الخليجية والعربية

المواطن - مكة المكرمة

تستضيف مكة المكرمة اليوم الخميس، القمتين العربية والخليجية، بالإضافة إلى القمة الإسلامية التاريخية غدًا، وذلك بحضور قادة 57 رئيس دولة.

ويُشارك في تغطية القمم الثلاث في مكة المكرمة 390 صحفيًا دوليًا، و59 قناة خصص لها 4 مراكز إعلامية مجهزة بأحدث التقنيات الإعلامية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قد دعا في وقت سابق إلى عقد قمتين طارئتين لدول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، فيما من المقرر أن تشهد مكة القمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة.

وتأتي القمم الثلاث في محاولة من المملكة لوضع الدول العربية والإسلامية أمام مسؤوليتها التاريخية لمواجهة التهديدات الإيرانية والاعتداءات المتكررة التي تستهدف منشآت النفط والملاحة الدولية.

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