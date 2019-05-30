بدر الحماد : سنُركع آسيا و500 مليون ريال ميزانية للهلال

المواطن - مروة نبيل

وضع المرشح لرئاسة نادي الهلال بدر الحماد الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا في مقدمة اهتماماته مع الزعيم، رافعًا شعار “سنركع آسيا”.

بدر الحماد يستهدف زعامة آسيا

وقال بدر الحماد خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “لابد على الرئيس القادم لنادي الهلال التركيز على أن يجعل الفريق يستمر كزعيم لآسيا”.

وتابع بدر الحماد تصريحاته قائلًا: “سنسعى لإبقاء نادي الهلال زعيمًا للقارة الآسيوية، وهذا سبب اختيارنا لمسمى سنركّع آسيا”.

وأضاف المرشح لرئاسة الهلال بدر الحماد قائلًا: “لا زلنا ننتظر التنظيمات والتشريعات من هيئة الرياضة لأجل أن نترشح بشكل رسمي لنادي الهلال”.

وواصل بدر الحماد تصريحاته الإذاعية قائلًا: “الوقت ضيق على نادي الهلال، وعلى الرئيس القادم أن يضع خطة استراتيجية قصيرة المدى لخدمة الفريق”.

وشدد بدر الحماد على ضرورة المشاورة بين الإدارة قبل اتخاذ القرارات، وقال: “لتكوين أفضل طاقم فني لنادي الهلال يجب مشاورة أعضاء مجلس الإدارة، ومن ثم اعتماد الأسماء المميزة”.

بدر الحماد يرصد ميزانية ضخمة

وطالب بدر الحماد بضرورة وضع ميزانية كبيرة للأندية، وقال خلال تصريحاته الإذاعية: “لكي نتجنب العجز المالي المستمر للأندية يجب أن يكون هناك ميزانية قوية منذ البداية، وأقدرها بـ 500 مليون ريال”.

وفي السياق ذاته، قال بدر الحماد خلال تصريحاته في مؤتمر صحافي: “نعمل على رصد 500 مليون ريال لتكوين ميزانية للنادي لتحقيق فائض بدلًا من العجز، ومن جانبي أنا سأبحث عن عقود رعاية لنادي الهلال بقيمة 200 مليون ريال سنويًا”.

واختتم المرشح لرئاسة الهلال تصريحاته قائلًا: “برنامجي أتعهد به على إنشاء ملعب يتسع لـ30 ألف متفرج في موقع مميز للرياض، بالإضافة إلى أننا بدأنا بالفعل في فتح ملف المفاوضات مع مدربين ولاعبين أجانب للتعاقد معهم في الصيف المقبل”.