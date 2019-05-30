برايان هوك: العقوبات الأمريكية بحق إيران آتت أُكلها

المواطن - متابعة

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك أن العقوبات الأمريكية بحق إيران آتت أُكلها، مشيراً إلى أن دول عدة في الشرق الأوسط تواجه تهديدات من إيران.

وأضاف في تصريحات لـ ” العربية ” أن البيت الأبيض لا يُفرق بين النظام الإيراني والميليشيات التي يسلحها، مؤكداً أن بلاده ستواصل الضغط على إيران حتى تتخلى عن عدائيتها.

وأشار إلى أن واشنطن تدرك جيداً مدى الضعف الذي اعترى إيران مؤخراً وأنها تركز على حملة في الوقت الحالي لفرض عقوبات على طهران.

وكان هوك قال في وقت سابق إن بلاده سترد بالقوة العسكرية إذا استهدفت إيران مصالحنا وأعدنا نشر قواتنا في المنطقة.

وتابع أنه “منذ انسحبنا من الاتفاق النووي انخفض الإنفاق العسكري الإيراني 28% ودخل الاقتصاد في حالة ركود”.