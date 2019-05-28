برشلونة يُحدد خليفة فالفيردي

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن أيام المدير الفني إرنستو فالفيردي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، باتت معدودة للغاية، حيث يرغب مجلس الإدارة في التعاقد مع مدرب جديد بداية من الموسم الرياضي المقبل.

وأشارت إذاعة “RAC1” الكتالونية، إلى أن إدارة نادي برشلونة حددت روبرتو مارتينيز المدير الفني الحالي لمنتخب بلجيكا، لقيادة البارشا في حالة الاستقرار رسميًّا على رحيل فالفيردي.

وعلى الرغم من رغبة رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو في استمرار فالفيردي، ولكن خسارة نهائي كأس الملك والخروج من الشامبيونزليج، وحالة من الغضب الجماهيري، قد يدفعان الإدارة للإطاحة به.

يُذكر أن روبرتو مارتينيز قاد منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم لاحتلال المركز الثالث في نهائيات بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، وينتهي عقده من الاتحاد البلجيكي في صيف عام 2020.