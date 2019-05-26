برعاية “المواطن” .. انطلاق المعرض والمؤتمر الدولي لـ التجارة الإلكترونية والمدن الذكية 

المواطن - حسن عسيري - الرياض

سينطلق المعرض والمؤتمر الدولي الثالث لعالم التجارة الإلكترونية والمدن الذكية، تحت مسمى العالم الرقمي بين يديك، في الفترة من الاثنين 13- 15 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 10- 12 ديسمبر 2019م، والذي سوف تستمر فعالياته ثلاثة أيام بفندق الفيصلية في الرياض، وذلك برعاية صحيفة “المواطن“.

ويضم المعرض أكبر وأقوى منصات العرض الإلكترونية التي تقدم حلولها واستشاراتها للقطاع العام والخاص ولقطاع المنشآت الصغيرة والكبيرة، إضافةً لما يتيحه للمتاجر المتخصصة والمرخصة من فرص لعرض خدماتها في مكان واحد وسط أجواء تنافسية، تُسهم في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020م ورؤية المملكة 2030م وكافة مبادرات قطاع الاتصالات.

وأقيمت النسخة الثانية التي مثلت أكبر حدث للتجارة الإلكترونية من نوعه من 10- 12 إبريل 2018م بفندق الفيصلية في الرياض، حيث دشن الدكتور عصام الوقيت رئيس وحدة التحول الرقمي التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات فعاليات المعرض بحضور ممثلي الجهات الراعية والداعمة.

وشملت فعاليات نسخة العام 2018م عرضًا مرئيًّا حول مستقبل التجارة الإلكترونية، تحت شعار “العالم بين يديك”، وسبق ذلك انعقاد ورش عمل تحدثت عن التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، إضافةً إلى رصد عددٍ من الجوائز القيمة للحضور. كما شاركت عدة جهات حكومية وخاصة لتوفير مجموعة من الخدمات لرياديّ الأعمال وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل حثّهم على التوسع وخلق الفرص الوظيفية.

وتجاوز عدد الحضور في معرض العام 2018م أكثر من 30 ألف شخص، ويتوقع أن يصل عدد حضور النسخة الثالثة للعام 2019م إلى ما يقارب الرقم السابق أو أكثر نتيجة إضافة المؤتمر المصاحب للمعرض والمدن الذكية؛ نظرًا للتطور الكبير والنمو المتزايد الذي تشهده صناعة التجارة الإلكترونية ومستقبل المدن الذكية في المملكة، مع توقعات بأن يرتفع حجمها إلى 32 مليار ريال بحلول 2021م.

ويستهدف المعرض والمؤتمر الثالث لعالم التجارة الإلكترونية والمدن الذكية للعام الحالي 2019م الجهات الحكومية، القطاع اللوجيستي (شركات الشحن والبريد)، مصممي التطبيقات الإلكترونية، شركات الاتصالات، الشركات والمؤسسات الراغبة بعرض خدماتها ومنتجاتها إلكترونيًّا، المتاجر الإلكترونية، شركات التقنية المتخصصة، المهتمين بالتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي.

وسيجعل المعرض من منصته الرقمية “العالم الرقمي بين يديك” حلقة وصل بين الجمهور والجهات المقدمة لخدمات التسوق عبر شبكة الإنترنت، ونشر ثقافة الاستثمار في قطاع التجارة الإلكترونية ومستقبل المدن الذكية، واستعراض التجارب الناجحة لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال السعوديين المقدمين على مشاريع تطبيقات إلكترونية أو مواقع شراء شبكية لعرض علاماتهم التجارية وتقديم خدماتهم ومنتجاتهم للشرائح المستهدفة.

الجدير بالذكر أن التجارة الإلكترونية تحقق العديد من المزايا للمنشآت والعملاء والمجتمع، فبالنسبة للشركات والمؤسسات تعمل على تحسين صورة العلامة التجارية وتقديم خدمات أفضل للعملاء إلى جانب تبسيط العمليات التجارية وجعلها أسرع وأكثر كفاءة وجودة، كذلك تقدم للعملاء مزايا متنوعة عبر التطبيقات الإلكترونية التي توفر خيارات كثيرة تساعد على تسليم المنتجات من خلال المزادات الافتراضية، إضافةً إلى زيادة المنافسة وهو ما يجعل المنشآت تسعى لتقديم تخفيضات كبيرة للعملاء، أما مزاياها للمجتمع فتتمثل في توفير تكلفة التنقل بين الأسواق، فضلًا عن وصول الخدمات والمنتجات إلى المناطق البعيدة، وتقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية.