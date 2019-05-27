بركلات الترجيح.. الزمالك بطلًا لكأس الكونفدرالية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي التي أُقيمت على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بفوز الأبيض بركلات الترجيح.

وكانت مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية التي أُقيمت في المغرب، قد انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف، قبل أن يفوز الأبيض بهدف من ركلة جزاء في لقاء الإياب، لتبتسم ركلات الترجيح للفريق المصري.

وبدأت مباراة الزمالك ضد نهضة بركان بشكل سريع، خاصة من جانب الفريق الأبيض الذي كان يرغب في خطف هدف مبكر، فيما اعتمد الفريق المغربي على الهجمات المرتدة مستغلًا سرعة لاعبه لابا كودجو.

وأضاع يوسف أوباما كرة بغرابة فوق العارضة، وسط ضغط من الفريق المغربي على دفاع الأبيض لمنعه من بناء الهجمات بشكل صحيح، وسدّد كودجو كرة قوية ولكنها خرجت بعيدًا.

وأربك كودجو الدفاع الأبيض بسرعته ومهارته، وحاول إبراهيم حسن تنشيط الجانب الأيمن للأبيض، واستمرت محاولات الفريقين، لينتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد نهضة بركان بالتعادل السلبي.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، احتسب حكم مباراة الزمالك ضد نهضة بركان ركلة جزاء لصالح الأبيض بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، ليُسددها المدافع محمود علاء بنجاح في الدقيقة 55.

واستمر ضغط الفريق الأبيض بعد الهدف، وسط حالة من الارتباك للاعبي الفريق المغربي، وتبادل الفريقان الهجمات، قبل أن يحصل عمر النمساوي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 89 بعد ضربه للاعب محمود عبدالمنعم كهربا.

وانتهى الوقت الأصلي لمباراة الزمالك ضد نهضة بركان بفوز الأبيض بهدف، ليتعادل الفريقين بمجموع المواجهتين، ويلجأ الحكم إلى ركلات الترجيح، ليتوج الفريق المصري بلقب كأس الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه.