بسرعة 200 كم .. متهور يقود سيارته بإحدى قدميه ويلعب بابجي بيديه

المواطن - محمد الغبيشي

تناقل عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يقود سيارته بسرعة جنونية على أحد الطرق السريعة، وهو يقود سيارته بإحدى قدميه، بينما يقوم بذات الوقت باللعب على هاتفه النقال.

وجاء في تعليق الشخص الذي يُرافقه في المركبة مطالبًا إياه بضرورة تهدئة السرعة، حيث تجاوزت سرعته الـ ٢٠٠كم/س، وهو ممسكًا بهاتفه الجوال منهمكاً في لعب إحدى الألعاب الإلكترونية في هاتفه.

هذا وطالب عدد من رواد التواصل الاجتماعي بضرورة القبض على هذا الشاب المتهور وإيقاع أقصى العقوبة عليه، وذلك لعدم مبالاته بأرواح الآخرين.