بسعر يبدأ من 299 ألف ريال.. سكني يطلق مشروع بوفارديا سيتي في جدة

المواطن - واس

أعلن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان إطلاق مشروع “بوفارديا سيتي”، الذي يُعد ثالث مشاريعه السكنية في “ضاحية الجوهرة” الواقعة شمال مدينة جدة، بالقرب من مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث يوفر المشروع وحدات سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص يتم تسليمها للمستفيدين خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أعوام كحد أقصى من تاريخ اكتمال حجوزات المشروع.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي اليوم، أن مشروع “بوفارديا سيتي” متاح للحجز من قبل المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وذلك من خلال زيارة المشروع لاستعراض الوحدات السكنية التي يوفرها، أو الدخول على رابط المشروع من خلال موقع البرنامج على الانترنت (هنا) .

وأشار البرنامج إلى أن المشروع يقع على مساحة تتجاوز نصف مليون متر مربع، ويوفر 2606 وحدات سكنية من نوع شقة، متعددة المساحات والنماذج والتصاميم، تصل مساحاتها إلى 221 متر مربع، وبأسعار تبدأ من 299 ألف ريال، وقسط شهري يبدأ من 997 ريال شهرياً، مؤكداً أن المشروع يضم العديد من المرافق الخدمية، ومواقع مخصصة للجهات الحكومية، إضافة إلى مسطحات خضراء وحدائق عامة، ويتميز بتكامل البنية التحتية في المشروع من أرصفة وإنارة وصرف صحي، وتصريف لمياه الأمطار وغيرها.

وأكّد “سكني” أن هذا المشروع يأتي امتداداً للمشاريع السابقة التي أعلن عنها البرنامج لتوفير خيارات متنوعة للمستفيدين من الدعم السكني، حيث تم تدشين “ضاحية الجوهرة السكنية” منتصف شهر إبريل الماضي، ويضم حتى الآن ثلاثة مشاريع سكنية توفر أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية، حيث تم إطلاق مشروعي “الجوهرة رزدينس”، و”فينان” خلال الفترة الماضية، وتتميز ضاحية الجوهرة السكنية بموقعها الاستراتيجي شمال مدينة جدة، وبالقرب من العديد من المرافق الهامة في المحافظة.

يذكر أن برنامج “سكني” يوفر العديد من الخيارات السكنية للمستفيدين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، تشمل شراء الوحدات السكنية ضمن مشاريع وزارة الإسكان الجاهزة، أو المشاريع السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة خيار الحصول على أرض سكنية مجانية، أو قرض عقاري مدعوم الأرباح لشراء الوحدات الجاهزة من السوق، أو البناء الذاتي لمن يمتلكون أراض.

وأطلق البرنامج حتى الآن نحو 73 مشروعاً سكنياً بالشراكة مع القطاع الخاص توفر أكثر من 130 ألف وحدة سكنية “تحت الإنشاء” في مختلف مناطق المملكة.