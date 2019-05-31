بطل آسيا كان غائبًا عن المونديال .. كيف تفاعلت الجماهير مع إقصاء الأخضر؟

المواطن - محمد سمعه

أبدت فئات عريضة من جماهير كرة القدم السعودية حزنها الشديد، وذلك بعد خروج المنتخب السعودي تحت 20 عامًا من بطولة كأس العالم للشباب، والمُقامة حاليًّا في بولندا، عقب الخسارة من منتخب بنما بثنائية مقابل هدف.

وخسر الأخضر الشاب مبارياته الثلاث في مرحلة دور المجموعات؛ حيث خسر يوم السبت الماضي من المنتخب الفرنسي بثنائية دون رد، وخسر من منتخب مالي يوم الثلاثاء الماضي برباعية مقابل ثلاثة أهداف، وخسر كذلك اليوم من المنتخب البنمي.

الجماهير تكشف الأسباب:

تحدثت الجماهير الكروية عن رأيها في أداء الأخضر بعد الخسارة في المباريات الثلاث، حيث قال abo fahad: معقول ما في خطط مدروسة؟!

وقال حساب آخر يحمل اسم Mr.alshareef: للأسف هذا مو منتخب بطل آسيا أبدا… الغرور سيطر عليهم وهذه النتيجة.

وكشفت بعض الجماهير عن رأيها الشخصي بأن وجود مجاملات في اختيار اللاعبين والجهاز الفني كان سببًا رئيسًا في خروج المنتخب السعودي من بطولة كأس العالم للشباب دون تقديم أي نتائج إيجابية.

وكان الجيل الحالي من المنتخب السعودي تحت 20 عامًا تُوج في شهر نوفمبر الماضي ببطولة كأس أمم آسيا تحت 19 عامًا على حساب منتخب كوريا الجنوبية.

وقبل انطلاق بطولة كأس العالم للشباب في بولندا، كان المنتخب السعودي عانى من النتائج السلبية في مبارياته الودية ولم يقدم المستوى المأمول منه في الاختبارات الودية.