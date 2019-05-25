بطل تونس ينجو من هزيمة ثقيلة في مباراة الوداد الرياضي ضد الترجي

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الوداد الرياضي ضد الترجي التونسي، بالأمس، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق، ضمن مباراة ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وكانت مباراة الوداد الرياضي ضد الترجي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبدالله في مدينة الرباط المغربية، حيث انطلقت المباراة وسط حضور جماهيري كبير من قبل جماهير الوداد وجماهير نادي الترجي.

ومنذ بداية الشوط الأول من مباراة الوداد الرياضي ضد الترجي، قاتل فريق الوداد وذلك من أجل إحراز الهدف الأول، ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

جماهير المغرب تُبدي غضبها:

وأبدت الجماهير المغربية خلال مباراة الوداد الرياضي ضد الترجي، غضبها الشديد من الحكم المصري جهاد جريشة خلال أحداث الشوط الأول من المباراة، وذلك بعد إلغائه هدف سجله نادي الوداد بداعي لمس أحد لاعبي الفريق المغربي للكرة قبل إحرازها في شباك الحارس التونسي المعز بن شريفية.

ويذكر أن الشوط الأول من مباراة الوداد الرياضي ضد الترجي، كان انتهى بتقدم نادي الترجي بهدف دون رد سجله اللاعب فوسيني كوليبالي في الدقيقة الخامسة والأربعين من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من مباراة الوداد الرياضي ضد الترجي، كشر نادي الوداد عن أنيابه، والذي قاتل لتسجيل هدف التعادل مع صناعة العديد من الفرص الخطيرة على مرمى المعز بن شريفية حارس الترجي.

قرر الحكم المصري جهاد جريشة عدم احتساب ركلة جزاء في مباراة الوداد الرياضي ضد الترجي، لمصلحة فريق الوداد بعد العودة إلى تقنية الـVAR، حيث رأى جهاد جريشة أن خليل شمام لاعب الترجي لم يكن متعمدًا لمس الكرة بيده.

الوداد يتعادل بعد معاناة:

وبعد معاناة، تمكن اللاعب الشيخ إبراهيم كمارا من إحراز هدف التعادل في مباراة الوداد الرياضي ضد الترجي لمصلحة الفريق المغربي في الدقيقة الثمانين عبر ضربة رأسية متقنة.

وستُقام مباراة الوداد الرياضي ضد الترجي في جولة العودة يوم الجمعة المقبل على الملعب الأولمبي في مدينة رادس التونسية، حيث يحتاج الترجي للتعادل السلبي أو للفوز بأي فارق من الأهداف من أجل حصد البطولة الإفريقية الرابعة في تاريخه.