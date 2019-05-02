بعد تقديم موعد حساب المواطن .. توضيح مهم حول أسعار البنزين

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بأن معايير الصرف تراعي تعديل أسعار البنزين والكهرباء.

وقال حساب المواطن رداً على استفسار أحد المواطنين بشأن شمول البدل لفارق أسعار الوقود والكهرباء، بالقول إنه يتم تعويض المستفيدين من خلال الدعم والذي يمثل فرق التكلفة ما بين السعر السابق والحالي، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغيير أسعار الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

وتابع حساب المواطن أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وشدد حساب المواطن على أهمية الإفصاح عن كل أنواع الدخل بما فيها السجل التجاري حتى إذا كان متوقفاً.

ولتعديل الدخل من السجل التجاري قال حساب المواطن : في حال وجود سجل تجاري يتم الإفصاح عن السجل التجاري عن طريق البوابة الالكترونية (تفاصيل الطلب – الإفصاح عن الدخل) واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري) وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ.

وكان حساب المواطن أكد أنه تقرر تقديم موعد الدفعة التالية ليكون يوم التاسع من مايو بدلاً من العاشر من نفس الشهر.

يُذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا. يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.