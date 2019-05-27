بعد صرف راتب مايو .. الفرحة فرحتان

المواطن - الرياض

استبشر الموظفون في المملكة، بإيداع رواتب شهر مايو في حساباتهم اليوم الاثنين 27 مايو، الموافق 22 رمضان، أي قبل أسبوع من حلول عيد الفطر تقريباً، لتكون الفرحة فرحتين فرحة نزول الراتب وفرحة حلول العيد.

وكانت قد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

وفي حال وافق يوم 27 إجازة رسمية يتم تقديم موعد صرف الراتب يومًا قبله أو تأخيره يومًا بعده.

ويأتي الراتب هذا الشهر بالتزامن مع مناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث تتأهب الأسر وتستعد لشراء مستلزمات العيد للأطفال فضلا عن التخطيط للسفر وزيارة المعالم الأثرية في المملكة للاستمتاع بالإجازة.

وتفاعل مواطنون مع وسم “الراتب”، حيث انهالت التعليقات بالبشرى بعد إيداع الرواتب في حاسباتهم.

كما ذكَّر البعض منهم بأهمية التصدق بجزء من الراتب لتعم البركة والخير فيه خاصة في هذا الشكر الذي تتضاعف فيه الحسنات والصدقات.