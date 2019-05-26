بعد صرف عطاء الدفعة الثالثة من سند محمد بن سلمان.. التسجيل مستمر عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

أعلن برنامج سند محمد بن سلمان بالأمس، عن صرف العطاء المخصص لمبادرة سند الزواج للدفعة الثالثة، حيث تخطى عدد المستفيدين للدفعة الثالثة 2200 مستفيد بعطاء يفوق 45 مليون ريال.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد المستفيدين أكثر من 10000 مستفيد، بقيمة عطاء تجاوزت 200 مليون ريال منذ انطلاق المبادرة.

خطوات ورابط التسجيل

ويمكن التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج من خلال الرابط التالي (هنا) ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.

شروط وأهلية سند الزواج

وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

دورة الوعي المالي

يشترط برنامج سند محمد بن سلمان، تحقيق درجة اجتياز لا تقل عن 60٪ في دورة الوعي المالي للحصول على الدعم المادي من مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج.

وأكد برنامج سند محمد بن سلمان للزواج أنه يتطلع إلى أن يكون جميع المستفيدين قادرين على تحسين أوضاعهم وقادرين على تحقيق أهدافهم، وأن يساهم العطاء المادي في رفع الوعي والمعرفة وصنع أثر مستدام.

وأودع سند محمد بن سلمان مطلع الشهر الجاري الدفعة الأولى، بما يصل إلى 100 مليون ريال لمستحقي الدفعة البالغ عددهم أكثر من 4200 مستفيد من مبادرة سند الزواج فيما بلغ متوسط ما حصل عليه كل مستفيد أكثر من 20 ألف ريال دعم لا يرد.