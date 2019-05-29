بعد 3 سنوات .. المعاناة تتجدد لـ الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

قررت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات إيقاف اللاعب فهد المولد، لاعب نادي الاتحاد، لمدة عام؛ وذلك بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات بعد فحص أُجرى عليه بعد مباراة النصر والاتحاد يوم 13 إبريل الماضي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان فهد المولد حضر جلسة الاستماع وخلالها رفض فتح العينة B؛ حتى لا يتعرض للإيقاف لمدة أربع سنوات خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد يعاني من الأمر ذاته بعد 3 سنوات:

ويذكر أن الاتحاد قبل ثلاث سنوات، كان عانى من إيقاف نجمه المعتزل محمد نور في عام 2016، حيث تم إيقافه لمدة أربع سنوات بسبب المنشطات، وسينتهي إيقافه في عام 2020.

وستكون عودة فهد المولد المحتملة يوم 4 يونيو 2020 في المباراة ما قبل الأخيرة للمنتخب السعودي ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وكذلك ستكون عودة فهد المولد لمباريات نادي الاتحاد بعد نهاية موسم 2019- 2020، حيث تم اعتبار تاريخ إيقافه من يوم التاسع من مايو الجاري.

وسقط اللاعب فهد المولد لاعب نادي الاتحاد في فخ المنشطات، وذلك بعدما أعلن نادي الاتحاد عن تلقيه إشعارًا من قبل لجنة الرقابة على المنشطات يُفيد بتناول المولد لمادة محظورة.

وكرّر فهد المولد ما فعله النجم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا مع منتخب بلاده في كأس العالم عام 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم استبعاده من البطولة بعدما تم ثبوت تعاطيه منشط ”إفيردن” المحظور.