بكاء هنادي الكندري بسبب زوجها على الهواء يثير موجة تعاطف

المواطن - الرياض

تعاطف الكثير من محبي الفنانة هنادي الكندري معها بعدما أطلت في برنامج ممكن نتعرف أكثر مع علي نجم ليلة أمس عبر راديو مارينا FM..

هنادي الكندري ظهرت بشكل ناجح وأجابت على العديد من الأسئلة الهامة والحرجة دون تردد ودون أن تأخذ الكثير من الوقت للتفكير ما يعكس نضجها الفكري والعقلي بحسب ما أكده محبوها.

وعبر الكثير من محبي هنادي الكندري عن تعاطفهم معها وإعجابهم بصراحتها وشجاعتها وإطلالتها الهادئة.

وقالت هنادي الكندري عن زوجها : “محمد كل شيء بالنسبة لي.. بما إنه زوجي وأبو عيالي.. فأنا بتمنى من رب العالمين إنه يظل طول العمر.. لما أشوف إن زوجي يتضايق ويسيب شغلي حتى أنا أكمل فيه وما يبي يكسر فيني ويبيني بكيفي إنه أنا أقوله اكتفيت.. هو محمد كده.. دايماً يضحي”.

وتابعت إنها كانت دائماً مندفعة في تصرفاتها لافتة إلى أن زوجها مَن ساعدها على استعادة التوازن في قراراتها.

واعترفت النجمة الكويتية أن والدها قاطعها لمدة سنة كاملة بسبب إصرارها على العمل في مجال الفن، مؤكدة أنها لم تعرف طعم السعادة والنجاح إلا بعد أن حصلت على رضا عائلتها وخصوصاً والدها، مُعبرة عن ندمها على معاندتها معه في البداية.

والمعروف أن هنادي الكندري هي ممثلة ومذيعة كويتية من مواليد 19 مارس 1987.

حصلت هنادي الكندري على الثانوية العامة وعملت صحفية في بدايتها في إحدى الصحف، ثم بدأت العمل الفني كمقدمة برنامج “رأيكم شباب” الذي يبث على قناة الرأي واستمرت بتقديمه من سبتمبر 2008 إلى أغسطس 2009، واصلت مشوارها الفني ولكن كممثلة بعد ذلك حين شاركت في مسلسل مذكرات عائلية جدًا مع الفنان إبراهيم الحربي وهدى الخطيب وبعد نجاحها خلاله استمرت بالتمثيل.

تزوجت هنادي الكندري للمرة الأولى من والد أبنائها الثلاث عبد اللطيف، عبدالله، يوسف لكنهما انفصلا بعد ذلك، بعدها تزوجت من الممثل عبد الله بهمن إلا أنها انفصلت عنه في أبريل 2013 بعد زواج استمر شهرين، وبعد انفصالها تزوجت المخرج محمد الحداد في مارس 2014 وفي أكتوبر من العام ذاته أنجبت التوأم آدم وإيفا.